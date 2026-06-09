İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu - Son Dakika
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İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu

İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu
09.06.2026 16:15  Güncelleme: 16:18
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde TİGEM bölgesinde sıcak hava ve kuru otlar nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan İzmir-Bursa kara yolu üzeri TİGEM bölgesindeki yangın, sıcak hava ve kuru otlar sebebiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede söndürdü.

Yangın, İzmir-Bursa kara yolu TİGEM bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın yoldan geçen sürücülerin alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, kısa süre sonra alevler kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir-Bursa kara yolunda alevler korkuttu - Son Dakika

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