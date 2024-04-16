Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskisarıbey Mahallesi'nde bayramın ikinci günü yaşanan motosiklet hırsızlığı olayında şüpheli U.C. (30), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İnegöl'de çaldığı motosikletle birlikte kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri çalınan motosikleti de sahibine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan 2024 günü Eskisarıbey Mahallesi'nde Seçim Gezegen'e ait ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan motosiklet çalınmıştı. Faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; hırsızın ve motosikletin İnegöl ilçesinde olabileceği değerlendirildi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile kurulan bağlantılar sonucunda, şüphelinin eşkal bilgilerine uyan şahsın görüldüğü haberinin alınması üzerine JASAT ekipleri İnegöl'e hareket ederek, Cuma Mahallesi'nde şüpheli U.C.'yi (30) çaldığı motosikletle birlikte yakaladı.
Motosiklet hırsızlığı konusunda suç dosyası kabarık olduğu öğrenilen U.C.'nin bu olayla birlikte toplamda 7 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Özellikle internette verilen satılık ilanlarını takip eden şahıs, çaldığı motosikletleri olay yerinde bırakıp başka motosiklet çalıyor. İlk olarak İstanbul'dan bir motosiklet çalan U.C., daha sonra bu motosiklet ile gidip Kütahya'dan başka bir motosiklet hırsızlığı gerçekleştiriyor. Şahıs, ardından Kütahya'dan çaldığı motosikletle aynı hırsızlığı Osmangazi'de de yapıyor. Şahıs, son olarak bu hırsızlık yöntemini Karacabey'de gerçekleştiriyor ancak bu kez yakalanıyor.
İlginç motosiklet hırsızlığı yöntemleriyle dikkat çeken U.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karacabey'de çalınan motosiklet, İnegöl'de yakalandı - Son Dakika
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