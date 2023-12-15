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Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 616 litre kaçak alkol, rakı ve viski yapımında kullanılan kitler ile sahte etiketler bulundu.

Karacabey\'de sahte ve kaçak alkol operasyonu
15.12.2023 - 14:50,
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde merdiven altı sağlıksız alkollü içkileri piyasaya sürmeyi hedefleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken, bir şüpheli de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını ciddi şekilde etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürüleceği ihbarını alan ekipler, bir iş yerinin deposuna baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 616 litre kaçak alkol, 44 adet rakı yapımında kullanılan kit, 135 adet viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.D. (32) adlı şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan R.D., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de sahte ve kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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