Karacasu\'da \'Sıcak Nokta\' Operasyonu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Yaykın, Yazır, Ataeymir ve Geyre mahallerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 189 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca denetimler kapsamında 34 araç sorgulandı, 1 umuma açık yer kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN