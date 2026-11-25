Pakistan'da inşaat halindeki 6 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde inşaat halindeki 6 katlı bina çöktü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Arama-kurtarma ekipleri, enkazdan şu ana kadar 10 yaralıyı çıkardıklarını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. Binada olay anında sadece inşaat işçilerinin olduğu bildirildi.

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, söz konusu binanın belediye tarafından yıkılacağını fakat mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle söz konusu yıkımın gerçekleştirilemediğini ifade ederek, hükümetin yasa dışı faaliyetlere karşı işlem yapma konusunda "tam yetkiye sahip olması gerektiğini" vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de binanın çökmesi nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.