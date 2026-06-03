Karadağ, 87 Sırp Vatandaşı Ülkeye Almadı

Karadağ polisi, 5 Haziran'da yapılacak kritik Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde charter uçuşla ülkeye gelen 87 Sırbistan vatandaşını, güvenlik riskleri nedeniyle Sırbistan'a geri gönderdi.

Karadağ, 5 Haziran'da yapılacak ve ülkenin modern tarihinin en büyük uluslararası etkinliği olarak değerlendirilen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'ne hazırlanırken güvenlik alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karadağ polisi zirve öncesinde bölge basınındaki haberlerde "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in gizli muhafızları" olarak tanımlanan 87 Sırbistan vatandaşının ülkeye girişine izin vermedi.

Karadağ polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2028'de AB üyesi olmayı hedefleyen ülke için kritik önemdeki zirve öncesinde sınır ve güvenlik kontrollerinin artırıldığı ifade edilerek, "Bu kapsamda Belgrad-Tivat seferi yapan bir charter uçuşu ayrıntılı kontrole tabi tutuldu. Söz konusu uçuşla, Karadağ'a 87 Sırbistan vatandaşı geldi" denildi.

Açıklamada, istihbarat ve operasyonel veriler çerçevesinde uçaktaki Sırbistan vatandaşlarının Karadağ topraklarında bulunmasının "iç güvenlik ve ulusal güvenlik açısından risk teşkil edebileceğinin açık olduğunun" tespit edildiği ifade edildi.

"Kişilere gelecek dönemde Karadağ'a giriş yasağı getirilmesi için prosedür başlatılacak"

Karadağ polisi, işlemlerin ardından 87 erkek şahsın Karadağ'a girişine izin verilmediğini bildirerek, "Söz konusu kişiler, aynı uçakla Sırbistan'a geri gönderilmiştir. Açıklamada ayrıca, bu kişiler hakkında gelecek dönemde Karadağ'a giriş ve Karadağ'da bulunma yasağı getirilmesine yönelik kararların alınması için de prosedür başlatılacaktır" denildi.

Açıklamada Karadağ'a girişine izin verilmeyen Sırbistan vatandaşlarının uçakta "Sırbistan kazanıyor" yazan dev pankartlar, uzun mesafeli haberleşme cihazları ve bir deniz telsiz istasyonu taşıdıkları da ifade edildi.

Karadağ basınından "davetsiz misafirler" nitelendirmesi

Karadağ medyasında ise sabah saatlerinden itibaren sahil kenti Tivat'taki havalimanında kontrol altında tutulan 87 Sırp vatandaşının büyük kısmının güvenlik makamlarınca "güvenlik açısından riskli" kişiler olarak kaydedildiği belirtildi.

Haberlerde, AB Zirvesi'nden hemen önce buraya gelen "davetsiz misafirler" hakkında saatler süren bir inceleme gerçekleştirildiği kaydedildi. Toplanan bilgilerin ardından bu kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmediği kaydedildi.

"Karadağ'da suç örgütlerinin bir araya geldiği bir tabloyla karşı karşıyayız"

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ise dün parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin AB'ye üyelik yoluna engel olmaya çalışan dış aktörler ve organize suç gruplarından bahsetti. Spajic, "Karadağ'da ilk kez, Karadağ'ın Avrupa yolu aleyhinde hareket eden jeopolitik aktörlerle suç örgütlerinin bir araya geldiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Gözlerimizi sonuna kadar açtık" ifadelerini kullanmıştı.

Karadağ medyası, Tivat'taki zirvenin güvenliğini farklı birimlerden bin 500'den fazla polis personelinin sağlayacağını duyurmuştu.

Tivat'ta 5 Haziran'da düzenlenecek zirveye aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de yer aldığı birçok liderin katılması bekleniyor. - PODGORICA