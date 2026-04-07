Karakoçan'da Araç Baraj Gölü'ne Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karakoçan'da Araç Baraj Gölü'ne Uçtu

Karakoçan\'da Araç Baraj Gölü\'ne Uçtu
07.04.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne düştü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Pembelik Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Aşağıdoluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pembecik Baraj Gölü'ne uçarken sürücü araçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler, tarafından araç içerisinde kalan sürücüyü çıkartarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baraj gölüne düşen araç ise vinç yardımıyla suyun içerisinden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Karakoçan, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Elazığ, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karakoçan'da Araç Baraj Gölü'ne Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:50:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Karakoçan'da Araç Baraj Gölü'ne Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.