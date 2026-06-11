Karaköprü\'de Aranan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA