Karaköprü\'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Karaköprü'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Binada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 say kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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