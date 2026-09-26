Karaköprü'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika
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Karaköprü'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

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Karaköprü\'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı
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Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Binada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 say kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA
HırsızlıkKaraköprüGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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