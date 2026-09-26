Karaköprü\'de kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Binada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 say kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.