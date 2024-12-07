Karaköprü'de Köpeğe Eziyet

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, boynuna ip bağlanarak yerde sürüklenen köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Yürek burkan eziyet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi. Sürüklenen köpeğin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepkilere neden olay sonrası şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA