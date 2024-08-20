Karaman'da 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Karaman'da 21 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, şehir merkezinde araçla gezerken polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yürüttüğü çalışmada 2016 yılından beri 25 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın şehir merkezinde araçla gezdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı durdurarak S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., cezaevine gönderildi. - KARAMAN