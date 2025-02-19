Karaman\'da 4 Suçlu Tutuklandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Yakalanan şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN