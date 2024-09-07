Karaman'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı

Karaman\'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı

Karaman'da akraba olan iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı ve şüpheli gözaltına alındı.

07.09.2024 01:08
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Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Larende Mahallesi'nde bulunan tarla yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.E. (25) ile A.B. buluşarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda A.B. tabanca ile A.E'yi sol kalçasından tek kurşunla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Alacak Verecek Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
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