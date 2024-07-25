Karaman'da Alkollü Sürücü Kadına Çarptı - Son Dakika
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Karaman'da Alkollü Sürücü Kadına Çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu yere savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası alkollü olduğu belirlenen sürücüye ise 38 bin 931 lira para cezası yazıldı.

25.07.2024 12:44
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Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu yere savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası alkollü olduğu belirlenen sürücüye ise 38 bin 931 lira para cezası yazıldı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Mara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.C. idaresindeki 46 LV 230 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yerde yatan yaralı kadının yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafik polisi kazadan sonra alkol muayenesi yaptığı otomobil sürücü G.C'nin 2.46 promil alkollü olduğunu ve daha öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 38 bin 931 lira para cezası yazılan sürücü polis merkezine götürülürken, otomobilse çekiciyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Alkollü Sürücü Kadına Çarptı - Son Dakika

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