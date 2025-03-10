Karaman'da Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Köpeğin Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Karaman'da Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Köpeğin Saldırısına Uğradı

Karaman'da bir baba, 10 yaşındaki oğlunu köpek saldırısından korumak isterken yaralandı. Saldırgan köpek, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak belediye barınağına götürüldü. Baba Ziya Teber, köpek sahibinden şikayetçi olduğunu ve olayla ilgili yasal süreç başlatacağını belirtti.

10.03.2025 14:28
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Karaman'da köpeğin saldırısında oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

KARAMAN - Karaman'da yolda yürüyen baba ile 10 yaşındaki oğluna sahipli olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Oğlunu köpekten korumaya çalışan baba köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralandı. Saldırgan köpek, belediye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakalanarak belediye barınağına götürüldü.

Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ziya Teber oğlu Kerimcan Teber ile yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunu korumak için kendini feda eden babanın ise bacağını köpek ısırdı. Bacağından yaralanan babanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan baba ile olayı yara almadan atlatan oğlu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan köpek, belediye görevlileri ile polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu belediye ekibince uyuşturularak yakalanan köpek daha sonra belediyeye ait köpek barınağına götürüldü.

"Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi"

Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan baba Ziya Teber, "Yolda oğlumla birlikte yürüyorduk bir anda köpek bize saldırdı. Oğluma saldırmasın diye onu kurtarmak istedim o sırada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı hastaneye geldik ve aşı olduk. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyorum. Köpek sahibinden de şikayetçiyim. Olayda kimin kastı varsa hepsinden şikayetçiyim. Kanuni yolara başvuracağım. Devletin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Daha bu köpekler kaç kişiyi ısıracak. Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim" dedi.

Baba ile oğluna saldıran köpeğin sahipli ve aşılarının tam olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Köpeğin Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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