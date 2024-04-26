Karaman'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Karaman'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Karaman\'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Karaman'da 10 yıl önce çalınan bir motosiklet, jandarmanın denetimleri sırasında bulunarak sahibine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin denetimler sırasında şüpheli bir motosikleti durdurdu. Yapılan sorgulama sonucunda motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet kullanan şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, motosiklet gerçek sahibine teslim edildi. Jandarmanın denetim ve uygulamaları ise huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

26.04.2024 12:34
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Karaman'da 10 yıl önce çalınan motosiklet jandarmanın denetimleri sırasında bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde yaptıkları rutin denetimler sırasında bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motor ve şase numarası kazılı olan motosikletten şüphelenen ekipler, motosikleti geniş çaplı sorguladı. Yapılan sorgu ve incelemelerin sonunda motosikletin 10 yıldır çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Motosiklet kullanan şahıs ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, motosiklet gerçek sahibine teslim edildi.

Jandarmanın, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalarının kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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