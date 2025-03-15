Karaman'da camiye giden yaşlı kadına otomobil çarptı

KARAMAN - Karaman'da teravi namazı için camiye gitmeye çalışan kadına yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 20.10 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 07 EN 335 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki A.Ö. isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşlı kadının camiye teravih namazına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.