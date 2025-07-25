Karaman\'da çatıdan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Karaman'da çatıdan düşen inşaat ustası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binaya çatı yapan 58 yaşındaki Adem İcat, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten bahçesine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İcat, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem İcat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibi, çatı ustası İcat'ın düştüğü binada inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN