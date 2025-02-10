Karaman'da Gizli Buzlanma Kazası

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Karaman'da bir kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KARAMAN - Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 70 ET 311 plakalı Volkswagen marka otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 06 DLL 895 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmamın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla tedbir amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.