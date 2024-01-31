Karaman\'da İş Yerinde Ölü Bulunan Genç

Karaman'da 24 yaşındaki bir genç, çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Tapduk Emre Mahallesi 1561. Sokak'ta bulunan tekel bayisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi dükkana geldi. Kapısı arkadan kilitli olan dükkana çatıdan giren iş yeri sahibi, Ali Eser'i yerde hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eser'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Eser'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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