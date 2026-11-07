Karaman'da jandarma denetiminde aranan 49 şahıs yakalandı, 6'sı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Karaman'da jandarma denetiminde aranan 49 şahıs yakalandı, 6'sı cezaevine gönderildi

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Karaman\'da jandarma denetiminde aranan 49 şahıs yakalandı, 6\'sı cezaevine gönderildi
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Karaman'da jandarmanın son bir haftalık denetimlerinde aranan 49 şahıs yakalandı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirilirken 18 bin 521 kişi ile 6 bin 484 araç sorgulandı.

Karaman'da jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanırken, bunlardan 6'sı tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak tütün mamulü de ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 30 Ekim-6 Kasım 2026 tarihleri arasında çalışma yürüttü. Asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 521 şahıs ve 6 bin 484 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler kapsamında yapılan aramalarda 180 gram esrar, kenevir tohumu, sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca 46 bin 400 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 82 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 510 paket sigara kağıdı, 34 kilogram açık kıyılmış tütün, 57 adet nargile tütünü, 21 bin 600 gram açık nargile tütünü, 1 adet tütün basma kompresörü, bin 925 adet bandrolsüz puro, 100 paket bandrolsüz sigara ve 55 litre el yapımı şaraba el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaKaramanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da jandarma denetiminde aranan 49 şahıs yakalandı, 6'sı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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