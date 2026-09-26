Karaman'da jandarmanın denetimlerinde aranan 31 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da jandarmanın denetimlerinde aranan 31 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı

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Karaman\'da jandarmanın denetimlerinde aranan 31 şahıs yakalandı, 11\'i tutuklandı
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Karaman'da jandarma ekiplerinin 18-26 Eylül tarihleri arasında yaptığı asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde aranan 31 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı. Denetimlerde 14 bin 372 kişi ve 6 bin 695 araç sorgulanırken 49 litre etil alkol ile kaçak içki ve sikke ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanırken,11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-26 Eylül 2026 tarihleri arasında suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 14 bin 372 şahıs ile 6 bin 695 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 31 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde yapılan aramalarda ise 49 litre etil alkol, 31 litre bandrolsüz kaçak içki, 24 adet alkol aroması kiti, 11 adet sikke ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karaman'da huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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