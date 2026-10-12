Karaman'da kamyonetle çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı, sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
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Karaman'da kamyonetle çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı, sürücü alkollü çıktı

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Karaman\'da kamyonetle çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı, sürücü alkollü çıktı
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Karaman'da Urgan Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta kamyonet ile resmi trafik polisi aracı çarpıştı; kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; kamyonet sürücüsünün 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karaman'da kamyonetle resmi trafik polisi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Kamyonet sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 70 ABE 830 plakalı kamyonet ile E.A. yönetimindeki 70 A 5432 plakalı Toyota marka resmi trafik polis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurları E.A. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S.'ye yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
YaralanmaOtomobil3. SayfaKaramanGüncelTrafikPolisKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    hapis cezası verilmedikce, alkollü araç kullanmanın önüne geçmek mümkün değildir.! 0 0 Yanıtla
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