Karaman\'da Kaza: 1 Yaralı

Karaman'da otomobilin beton mikserine arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Ahi Evran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 70 ACL 359 plakalı otomobil, sağa dönüş yapmak için sinyal veren R.Ş. yönetimindeki 70 BK 074 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Beton mikserinin arkasındaki demire çarpan otomobil bir süre sonra geri manevra yaparak kaldırıma çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobilde bulunan N.T.(2) isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN