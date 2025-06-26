Karaman'da Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Karaman\'da Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı
26.06.2025 12:58
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Karaman'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, sürücü ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Karaman'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ile 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 07 ARA 613 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki kızı Z.L.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Otomobil, karaman, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika

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