Karaman\'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu anne ile 10 yaşındaki oğlu yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralanan eşine sarılarak başında bekledi.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G. (51) idaresindeki 33 NDA 93 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aysel G. (48) ile 10 yaşındaki oğlu E.K.G. yaralandı. Sürücü İsmail G. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan anne ile oğlu itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İsmail G. ise kazada yaralanan eşine sarılarak başından ayrılmadı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN