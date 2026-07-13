Karaman\'da Kaza: İki Çocuk Yaralandı

Karaman'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (33) idaresindeki 42 FCH 94 plakalı otomobil ile S.Ş.'nin (14) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü S.Ş. ve yanında bulunan G.Ş. (10) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN