Karaman\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tapduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.Y. (21) yönetimindeki 70 ACH 647 plakalı motosiklet ile U.K. idaresindeki 06 AFC 294 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN