Karaman\'da Kaza: Sürücü Sağ Kurtuldu

Karaman'da otomobilin kaldırıma çarparak yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Yeşilada Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Can K. (20) idaresindeki 42 KB 425 plakalı Tofaş marka otomobil, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 824. Sokak üzerinde yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme talebini reddetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan sokak, devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.