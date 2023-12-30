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Karaman'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karaman'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi olan 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu, evinde ölü olarak bulundu. Komşularının uzun süre haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

30.12.2023 - 00:23,
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Karaman'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölmüş olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, evin oturma odasında yerde yatar vaziyette olan Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman\'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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