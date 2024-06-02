Karaman'da kontrolden çıkan otomobil hastane duvarını yıktı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil hastane duvarını yıktı, sürücü yaralandı

Karaman\'da kontrolden çıkan otomobil hastane duvarını yıktı, sürücü yaralandı

Karaman'da bir otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağacı kökünden kırdıktan sonra hastane duvarının demir korkuluklarını yıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve tahkikat başlatıldı.

02.06.2024 02:03
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağacı kökünden kırdıktan sonra hastane duvarının demir korkuluklarını yıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime B. yönetimindeki 70 ABH 818 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil kaldırıma çıkarak ağacı kökünden kırdıktan sonra ek hizmet binası duvarının demir korkuluklarını yıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Kazayı evinin balkonundan görerek yardıma koştuğunu polise anlatan bir vatandaş, "Viraja sert girdi. O yüzden hızını alamadı ve kaza meydana geldi" dedi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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