Karaman'da Minibüs Çarptı: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Minibüs Çarptı: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Karaman\'da Minibüs Çarptı: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki İdris S'ye minibüs çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da aniden yola çıkan 72 yaşındaki adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Konya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki İdris S'ye, F.İ. yönetimindeki 70 C 011 plakalı minibüs çarptı. Kazada yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

"Biranda yola atladı"

Kazayı anlatan minibüs sürücüsü F.İ., "Yaşlı adam bir anda yola çıktı. Diğer araçlar çarpmamak için yolun soluna kaçtı. Ben de yolun sağ tarafına kaçmaya çalıştım, ancak bariyerlerden dolayı kurtaramadım. Daha sonra minibüsün dikiz aynası yaşlı adama çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Minibüs Çarptı: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Minibüs Çarptı: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement