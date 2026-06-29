Karaman'da Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Minibüs Kaza Yaptı

Karaman\'da Minibüs Kaza Yaptı
29.06.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

81 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlattı ve yan yatan aracı kendi imkanlarıyla düzeltti.

Karaman'da kontrolden çıkarak yan yatan minibüsün 81 yaşındaki sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaşlı adamın kaza sonrası yan yatan aracını kendi imkanlarıyla düzelttiğini söylemesi ve o anları anlatması çevredekileri gülümsetti.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Uçkun idaresindeki 70 ABJ 501 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Cep telefonuyla konuştuğu sırada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sürücü Uçkun, yan yatan aracını da kendi imkanlarıyla düzelttiğini ifade etti. Yaşlı adamın kaza anını anlatması ise olay yerindekileri gülümsetti.

"Bende bir şey yok şükürler olsun"

Kazaya karışan Nihat Uçkun, "Ben de bilemedim, süratli de değildim. Araba biranda dönmeye başladı ve sonra yan yattı. Biz aracı kendimiz düzelttik. Biz şoför adamız. Biz de tansiyon anında yükselir, anında düşer. Ben de bir şey yok şükürler olsun" dedi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:56:56. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.