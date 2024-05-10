Karaman'da Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Karaman\'da Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.05.2024 11:05
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Karaman'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. yönetimindeki 70 ES 908 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahsın kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet yaklaşık 15 metre ileri savrulurken, sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet ile Bisikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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