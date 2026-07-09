Karaman'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Karaman\'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
09.07.2026 14:08
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Karaman'da güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet kazasında 20 ve 24 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.

Karaman'da 2 gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerin kimlikleri de belli oldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ünlü (20) idaresindeki 70 ACR 835 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Aziz Talha Altun (24) motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İki gencin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kaldırıma ve park halindeki araca çarpma anı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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