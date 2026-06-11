Karaman\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Ş. (47) idaresindeki 70 ACP 367 plakalı motosiklet ile Mehmet B. (19) yönetimindeki 70 ABY 473 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosikletler, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN