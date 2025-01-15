Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1053. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 70 EU 165 plakalı otomobil ile C.N.İ. yönetimindeki 70 ACE 264 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü C.N.İ. ile arkasındaki yolcu E.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.