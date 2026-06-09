Karaman\'da Müştemilat Yangını Kontrol Altına Alındı

Karaman'da müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle müştemilattan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında müştemilat içerisinde bulunan bir motosiklet ile eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için tahkikat başlatıldı. - KARAMAN