Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman\'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'ın Alişahane Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

09.05.2024 00:26
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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.45 sıralarında Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. (19) idaresindeki 70 ABM 210 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.A. (32) yönetimindeki 70 AY 774 motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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