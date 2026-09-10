Karaman'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü
Karaman'da Urgan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, sürücü tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 42 DF 654 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurarak alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti ve yangını kısa sürede söndürdü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan araç üzerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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