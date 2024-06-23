Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman'da akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga sonucunda bir kişi tabanca ile sol bacağından vurulurken, diğer kişi ise sağ elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışanları gözaltına aldı ve yapılan aramalarda silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.06.2024 00:39
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Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da akraba olan iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Orta Anadolu Sanayi Sitesi 729. Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Y.Y. ile O.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek orada bulunan diğer akrabalara da sıçraması üzerine E.D. kamyonetle G.D.'ye çarparak yere düşürdü. Bu duruma sinirlenen Y.D. babasına kamyonetle çarpan E.D'yi tabanca ile sol bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga esnasında yaşanan arbedede S.D'de de sağ elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanları sakinleştirdikten sonra gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra şahısların üzerinde ve iş yerlerinde arama yapan ekipler 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 680 adet dolu fişek ve döner bıçağı ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı sokak üzerinde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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