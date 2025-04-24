Karaman'da Skuter-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da elektrikli skuter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 TY 4104 plakalı Volkswagen marka otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyonu kırılan skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.