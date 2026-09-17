Karaman’da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Karaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i kadın 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, sabaha karşı düzenledikleri operasyonlarda "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "iş yeri kurşunlama" suçlarına karıştıkları ileri sürülen 4'ü kadın 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.