Karaman'da Tefecilik Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Karaman'da Tefecilik Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

16.06.2026 12:32
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Karaman'da düzenlenen operasyonda tefecilik suçundan 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Karaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 2'si kadın 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karaman, Ekonomi, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Tefecilik Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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