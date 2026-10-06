Karaman\'da trafik ekipleri ters yönde seyreden sürücülere 55 bin lira ceza kesti

Karaman'da trafik ekipleri ters yönde seyreden sürücülere 55 bin lira ceza kestiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da trafik ekiplerinin Sekiçeşme Mahallesi'nde yaptığı ters yön uygulamasında kurallara uymayan sürücülere toplam 55 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin kent genelinde sürücülerin can ve mal güvenliği için aralıksız süreceği öğrenildi.
Karaman'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği ters yön uygulamasında, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde ters yön uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ters yönde seyreden araç ve motosiklet sürücüleri ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 55 bin lira idari para cezası kesildi.
Trafik ekiplerinin kent genelinde sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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