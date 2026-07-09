Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Karaman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Morcalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kozan idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kozan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN