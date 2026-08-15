Karaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alişahane Mahallesi 172. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 EH 130 plakalı Kia marka otomobil ile H.D. (18) yönetimindeki 70 ACU 789 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü H.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.