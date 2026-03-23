Karaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da otomobil ile panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. idaresindeki 33 UR 341 plakalı Tofaş marka otomobil ile A.D. yönetimindeki 42 AKN 26 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ü.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşağa giren otomobil ile panelvan minibüsün çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN