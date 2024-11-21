Karaman'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Karaman'da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Elmadağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen 76 yaşındaki Ömer Coşkun'un kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN