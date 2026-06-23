Karaman\'da Uçan Otomobilin Sırrı

Karaman'da ağaçlık alana uçan otomobilin acil çağrı sistemi ekipleri harekete geçirdi. Kaza yerine gelen ekipler olay yerinde kimseyi bulamadı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Urgan Mahallesi'ndeki köprülü kavşağın alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ADA 179 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kaza yapan araçtaki acil çağrı sisteminden gelen otomatik ihbar üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü olay yerinde bulamadı. Kazaya karışan otomobil, daha sonra güvenlik nedeniyle ahtapot çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN